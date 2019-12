De economische groei zal in 2020 iets lager dan verwacht uitvallen door de stikstofcrisis, denken economen van ABN AMRO. Voor volgend jaar gaat de bank uit van 0,9 procent groei, tegen 1,7 procent dit jaar. Dat maakt de bank dinsdag bekend.

Vooral de bouw heeft last van de stikstofproblemen. In 2019 groeiden de volumes nog met 4 procent, maar naar verwachting levert 2020 een krimp op van 2 procent. Ook de industrie en de agrarische sector krimpen naar verwachting respectievelijk met 1,5 procent en 0,5 procent.

Door de tragere economische groei verwacht de bank een verder oplopende werkloosheid. Dit jaar komt de werkloosheid naar verwachting uit op 3,4 procent, maar volgend jaar zal die volgens ABN AMRO stijgen naar 3,7 procent. Voor 2021 verwacht het bedrijf een werkloosheid van 4 procent.

Voor dit jaar is de groeiverwachting juist verhoogd naar 1,7 procent. Dit is vooral te danken aan een hoger dan verwachte groeicijfer in het derde kwartaal van dit jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder dat Nederlandse economie met 0,4 procent is gegroeid van juli tot eind september.

ABN AMRO benadrukt wel dat de lage economische voorspelling voor volgend jaar verhult dat de groei in de loop van 2020 iets zal opleven. Voor 2021 wordt een groei van de economie verwacht van 1,2 procent.