Pensioenfonds ABP heeft een meerderheidsbelang genomen in een groot Duits windpark op zee. Het project is onlangs opgeleverd en produceert jaarlijks net zoveel stroom als ongeveer een half miljoen huishoudens verbruiken per jaar. Dat maakt ABP dinsdag bekend.

Een overnameprijs is niet bekendgemaakt.

Het Merkur Offshore-project bestaat uit 66 windmolens met opgeteld een vermogen van 396 megawatt. De windmolens liggen op 45 kilometer van de Noord-Duitse kust. Aansturing en onderhoud van de windmolens gebeurt vanuit het Groningse Eemshaven.

"Deze investering in een van de grotere offshorewindparken ter wereld levert een mooi en langjarig rendement op voor onze deelnemers", zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann.

"Bovendien wekken we een grote hoeveelheid duurzame energie op. Daarmee besparen we circa 480.000 ton CO2-uitstoot per jaar en dragen we een steentje bij aan de klimaatuitdagingen waar we als samenleving voor staan."