Het Rotterdamse voetbalstation De Kuip heeft in het afgelopen boekjaar vooral winst gemaakt door de concertenreeks van Marco Borsato en het optreden van Rammstein; alleen voetbal zou niet voldoende zijn geweest voor winst. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag op basis van het jaarverslag over juli 2018 tot en met juni 2019 dat de krant in handen heeft.

De ontwikkeling van het nieuwe stadion heeft De Kuip flink op kosten gejaagd, en zou voor verlies hebben gezorgd als de concerten niet hadden plaatsgevonden. Concertbezoekers blijken langer in het stadion te blijven en zij geven meer uit dan voetbalfans, wat zorgt voor de hogere inkomsten.

Opgeteld brachten de zes uitverkochte concerten maar liefst 16 procent van de gehele omzet op, waarmee in totaal een omzet van 32,3 miljoen euro werd behaald. Onder de streep blijft er 531.000 euro winst over.

Volgens het FD is het maar de vraag of er in het boekjaar 2019-2020 ook winst wordt gemaakt. Er staan geen vergelijkbare grote concerten gepland, en in het eerste kwartaal werd een verlies van 287.000 euro geleden. De Kuip zelf verwacht wel dat het jaar met zwarte cijfers zal eindigen.