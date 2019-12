De financiële sector wil de positie van flexibele krachten verbeteren door hen gelijkwaardiger te gaan behandelen, schrijft het Financieele Dagblad (FD). Dinsdagmiddag ondertekenen verzekeraar Achmea, Vakbond de Unie, ING, Nationale Nederlanden, ASR, VGZ en de twee vakbonden FNV Finance en CNV Vakmensen een zogenoemde werkcode die dit moet gaan bewerkstelligen.

De verandering zal gaan gelden voor zo'n tienduizend flexkrachten en zzp'ers.

In november voegden architectenbureaus freelancers al toe aan hun cao, en legde vast dat flexwerkers dezelfde rechten krijgen als collega's in vaste dienst. De financiële sector is daarmee de tweede die in korte tijd meer rechten voor flexwerkers vastlegt.

Het document dat dinsdag wordt ondertekend, bevat vijf speerpunten die worden meegenomen in de cao-onderhandelingen van de sector van de komende jaren. Onder meer de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling, een meer gelijke beloning en toegang tot pensioenvoorzieningen worden erin genoemd.

De hoop van de initiatiefnemers is dat de opgestelde code ook buiten de sector effect zal hebben.