Het Finse mediabedrijf Sanoma verkoopt zijn Nederlands-Belgische mediatak, waaronder NU.nl, aan DPG Media voor een bedrag van 460 miljoen euro.

Het Belgische DPG Media, voorheen De Persgroep, is de uitgever van onder meer de Volkskrant, AD, Independer en Tweakers. Naast NU.nl behoren ook merken als Donald Duck, Libelle en Margriet tot Sanoma Media Netherlands.

De deal moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt en ook de ondernemingsraden moeten nog hun advies uitbrengen.

Sanoma verlaat Nederland niet, maar zal zich puur gaan richten op de educatieve tak van het bedrijf, Sanoma Learning. De CEO van Sanoma Media Netherlands, Rob Kolkman, blijft aan tot de verkoop aan DPG Media, en wordt per 1 januari CEO van Sanoma Learning.

Volgens Kolkman is dit een heel logische stap. "We hebben bewust gekozen voor een strategische partij waarbij we denken dat de merken in een goed huis terechtkomen."

'Mooi alternatief met lokale mediamerken'

Voor beide partijen is flinke digitale concurrentie een belangrijke factor geweest bij het maken van het besluit. Kolkman: "We zitten in deze markt in een sterk internationaal concurrentieveld, met ook enorme spelers als Google en Facebook. Dan moet je nadenken over wat op de lange termijn de beste manier is om jezelf te organiseren."

Erik Roddenhof, CEO van DPG Media, vindt de overname "hard nodig". "Google en Facebook hebben een heel dominante positie opgebouwd. We denken dat we hier een mooi alternatief tegenover kunnen zetten, met betrouwbare, lokale (Nederlandse, red.) mediamerken."

Wat de overname voor impact zal hebben voor het personeel, kan Roddenhof nog niet precies zeggen, maar het is duidelijk dat er banen zullen verdwijnen. "Onze merken zijn succesvol omdat de redacties onafhankelijk zijn, dat zorgt ervoor dat ze zich kunnen onderscheiden. Maar we geloven wel in synergie. Dus ja, dat heeft impact."

Veel fusies en overnames in mediasector

De afgelopen jaren hebben veel fusies en overnames plaatsgevonden in de Nederlandse mediasector. Zo kwamen Telegraaf Media Groep en NRC Handelsblad in handen van het Vlaamse Mediahuis, en nam Talpa Media, van mediamagnaat John de Mol, televisiebedrijf SBS en persbureau ANP over.

DPG Media kocht enkele jaren geleden ook Wegener, de uitgeverij van onder meer Eindhovens Dagblad en De Stentor.