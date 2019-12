De Maastrichtse cementfabriek ENCI sluit eind juni 2020, maakt het bedrijf bekend. Het personeel van de cementfabriek is maandag over de plannen ingelicht. Voor de vijftig werknemers van het bedrijf is een collectief ontslag aangevraagd.

De vestiging in Maastricht wordt gesloten vanwege de beperkte opslagcapaciteit in combinatie met "zeer hoge" onderhoudskosten, aldus het bedrijf in een persbericht.

Daarnaast heeft het ook te maken met de sluiting van de oven van het bedrijf eerder dit jaar. Hierdoor ligt de klinkerproductie (basiselement om cement te produceren, red.) lager, waardoor de vestiging afhankelijker is geworden van invoer. De locatie van de cementfabriek is echter niet geschikt voor zeeschepen met een grote capaciteit, schrijft het bedrijf.

De cementfabriek werd in 1926 neergezet en was goed voor een jaarlijkse productie van 900.000 ton cement. ENCI, onderdeel van HeidelbergCement, heeft ook nog twee andere vestigingen in Nederland: in IJmuiden en Rotterdam. De vestigingen op deze locaties blijven wel open.

Het is nog niet bekend wat er met het gebouw in Maastricht zal gebeuren.