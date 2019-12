De Nationale ombudsman heropent per direct een onderzoek naar het verlagen van dwangbevelkosten na een vermindering van de belastingaanslag, stelt ombudsman Reinier van Zutphen maandag in een brief naar staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Het onderzoek wordt heropend, omdat de fiscus de ombudsman van foutieve informatie heeft voorzien.

In 2018 kreeg de ombudsman signalen dat de Belastingdienst te hoge dwangbevelkosten in rekening zou brengen aan met name ondernemers. Deze kosten zijn gekoppeld aan de hoogte van de belastingaanslag. Het probleem zou zijn dat bij een verlaging van de belastingaanslag, de Belastingdienst de dwangbevelkosten niet automatisch verlaagde. Daardoor zouden ondernemers soms duizenden euro's te veel betalen.

Het onderzoek werd in oktober 2018 beëindigd, nadat de Belastingdienst volgens de ombudsman had aangetoond dat "voldoende waarborgen zijn ingebouwd om de dwangbevelkosten te verlagen na een vermindering van de aanslag".

Vorige week kreeg de Nationale ombudsman echter van de fiscus te horen dat de verstrekte informatie niet klopte. Daardoor heeft de Belastingdienst toch te hoge dwangbevelkosten gehanteerd.

Van Zutphen wil nu nogmaals antwoord op de vragen die hij de Belastingdienst in het kader van zijn onderzoek in 2018 stelde. Daarnaast wil hij weten wat de gevolgen zijn van de fouten bij de Belastingdienst en hoeveel mensen hierdoor geraakt zijn, voor welk bedrag dat is gebeurd en hoe de Belastingdienst dit gaat goedmaken met gedupeerden. Tot slot wil de ombudsman weten hoe de problemen met de koppeling van de dwangbevelkosten en belastingaanslagen in de toekomst verholpen kunnen worden.