Het Britse pond is ten opzichte van de euro naar het hoogste niveau sinds april 2017 gestegen. Op het hoogtepunt kreeg je maandag voor een pond 1,191 euro. Het pond is in trek, vanwege de verwachte verkiezingsoverwinning van de Conservatieve Partij bij de Britse Lagerhuisverkiezingen van donderdag.

De Britse munteenheid is sinds het begin van deze maand flink meer waard geworden in vergelijking met de euro, omdat de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson er goed voor staat in de peilingen. Volgens de peilingen stevent de partij van Johnson bij de verkiezingen van donderdag af op een meerderheid in het Lagerhuis.

Een meerderheid voor de 'Tories' zorgt voor minder onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk, argumenteren investeerders. Met een meerderheid voor Johnson is er meer zekerheid over hoe de Brexit afgerond wordt, namelijk met de door Johnson onderhandelde deal. Als Labour zou winnen worden die plannen weer bij het grofvuil gezet en zullen er nieuwe onderhandelingen met de Europese Unie volgen.

Daarnaast verandert er minder voor de Britse economie bij een verkiezingsoverwinning van de Conservatieve Partij. De Labour-partij van Jeremy Corbyn wil de Britse economie radicaal veranderen, onder meer door de belastingen voor bedrijven flink te verhogen, iets waar investeerders niet zo happig op zijn.