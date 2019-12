Hotels, restaurants en andere horecagelegenheden profiteren in 2020 van de vele evenementen die Nederland te bieden heeft. Mede door de komst van de Formule 1, het EK voetbal en het Eurovisie Songfestival stijgt de omzet van de horeca met 1,5 procent, schrijft het Economisch Bureau van ING maandag.

Er wordt volgend jaar in de horeca meer uitgegeven omdat Nederlandse consumenten meer geld te besteden hebben. Dit komt volgens de bank doordat veel Nederlanders een loonstijging kunnen verwachten, gepaard met lastenverlichtingen.

Daarnaast trekt Nederland meer bezoekers. De ING-economen verwachten dat Nederland volgend jaar 21 miljoen buitenlandse toeristen trekt. Voor dit jaar wordt het aantal toeristen geraamd op rond de 20 miljoen, een groei van 7 procent ten opzichte van vorig jaar.

De groei van het aantal toeristen wordt volgens ING mede gestuwd door de vele evenementen die Nederland kent. Formule 1 in Zandvoort, maar ook het EK voetbal, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, SAIL Amsterdam en de start van wielerronde Vuelta a España zullen de horeca-uitgaven stuwen.

"Naast veel Nederlandse dagjesmensen brengen deze evenementen ook buitenlandse bezoekers op de been. Zeker als die ook overnachten, kan dat lokaal voor extra bestedingen zorgen. Vooral in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en in Noord-Brabant kunnen hoteliers, cateraars en maaltijdverstrekkers daar in het voorjaar en in de zomer de vruchten van plukken", aldus de ING.

Het is niet duidelijk hoe groot het effect van de evenementen is, laat een econoom van de bank in een reactie weten. Wel schat het Economisch Bureau van de bank dat de Formule 1 bijvoorbeeld 300.000 mensen trekt en dat het EK voetbal de Johan Cruijff ArenA, waar 50.000 man in past, vier keer vult.