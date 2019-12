Kleine ondernemers worden steeds minder vaak lastiggevallen door energieleveranciers die hen een zakelijk energiecontract willen aanbieden, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag. De toezichthouder deed begin 2019 onderzoek en sprak op basis daarvan leveranciers aan op hun wervingsbeleid.

Zzp'ers werden vaak benaderd en overgehaald tot het aangaan van een zakelijk energiecontract, terwijl ze recht hebben op een consumentencontract. "Als zzp'ers een energiecontract voor hun woonhuis afsluiten en deze energie vooral privé gebruiken, dan zijn zij immers consumenten", schrijft ACM. Zulke consumentcontracten hebben betere voorwaarden zoals een langere bedenktijd en lagere opzegvergoedingen.

Begin 2019 kreeg de Kamer van Koophandel nog zo'n driehonderd klachten per maand over deze praktijk, maar inmiddels is dat aantal afgenomen naar ongeveer vijftig. "Ook uit een nacontrole van de ACM blijkt deze sterke daling", schrijft de toezichthouder.

"Wij zijn blij met het resultaat van onze actie tot nu toe", zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh hierover. Energieleveranciers die zich niet aan de regels houden, kunnen lasten onder dwangsom of boetes van de toezichthouder opgelegd krijgen.