Investeringsfonds Prosus heeft maandag het bod op Just Eat verhoogd van 4,9 naar 5,1 miljard pond (ruim 6 miljard euro) in contanten. Het fonds strijdt met Takeaway.com, dat graag wil fuseren met de Britse maaltijdbezorger.

Al in augustus bereikten Takeaway en Just Eat een akkoord over een fusie, maar in oktober kwam Prosus onverwacht met een tegenbod. In november stemde het bestuur unaniem tegen.

Prosus-CEO Bob van Dijk zegt dat met aandeelhouders van Just Eat is gesproken om erachter te komen wat hun visie is en om duidelijk te maken wat het fonds kan doen om te helpen bij de uitdagingen die de maaltijdbezorger in het vooruitzicht heeft.

Het huidige bod van Prosus ligt daarnaast ruim 25 procent boven de waarde die het aandeel Just Eat op 21 oktober op de beurs bereikte. Ook is het bod 24,6 procent hoger dan dat van Takeaway, schrijft het fonds.

Takeaway biedt geen contanten, maar biedt eigen aandelen in ruil voor Just Eat-aandelen. Als Just Eat en Takeaway samengaan, ontstaat een van de grootste maaltijdbezorgbedrijven ter wereld.

'Belachelijk bod blijft ook na verhoging belachelijk'

"Een iets hoger belachelijk bod in contanten blijft een belachelijk bod in contanten", schrijft Takeaway in een reactie. "Helaas probeert Prosus de fusie te laten ontsporen en in plaats daarvan jullie bedrijf te kopen met een vijandig en te laag contant bod."

Als het fonds toch slaagt, zou het de waardecreatie van het bedrijf volgens Takeaway "voor zichzelf houden". Het moederbedrijf van Thuisbezorgd roept Just Eat-aandeelhouders opnieuw op het bod af te wijzen en voor de fusie te kiezen.

Just Eat heeft tot 27 december de tijd om te reageren op het nieuwe bod van Prosus.