De wereldwijde wapenhandel van de honderd grootste bedrijven is in 2018 met 4,6 procent gestegen naar 420 miljard dollar (ruim 379 miljard euro). Dat meldt het Zweedse onderzoeksbureau SIPRI maandag. Bedrijven uit de Verenigde Staten domineren de top 100, met een totaalbedrag van 246 miljard dollar.

Sinds 2002, toen SIPRI de eerste keer over wapenhandel publiceerde, is de handel met maar liefst 46 procent toegenomen.

Voor het eerst sinds 2002 komen alle bedrijven uit de top 5 uit de VS. Het gaat om Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon en General Dynamics, die gezamenlijk 148 miljard dollar aan wapens verkochten. Dat is 35 procent van het totaal.

Volgens SIPRI bereiden Amerikaanse bedrijven zich voor op de wapenprogramma's die president Donald Trump in 2017 aankondigde. Daarom fuseren veel bedrijven, zodat ze straks meer kans hebben overheidsopdrachten binnen te halen.

China is niet meegenomen in het onderzoek, vanwege het gebrek aan informatie over de wapenhandel van bedrijven uit het land.

De verkopen van Russische bedrijven zijn vrijwel stabiel gebleven, met een lichte afname van 0,4 procent naar ruim 36 miljard dollar in 2018. In de top 100 staan 27 bedrijven uit Europa, die samen goed zijn voor een bedrag van 102 miljard dollar. Franse bedrijven laten een lichte groei zien, terwijl ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland een kleine krimp tonen.