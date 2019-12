De Iraanse president Hassan Rouhani heeft zondag bekendgemaakt dat zijn land 5 miljard dollar (ruim 4,5 miljard euro) leent van Rusland om zich te wapenen tegen de laatste sancties van de Verenigde Staten.

In totaal maakt Iran ruim 35 miljard euro vrij om minder afhankelijk te worden van de olie-export, die enorm belangrijk is voor de economie. De VS probeert met de nieuwe sancties landen en bedrijven weerhouden om olie uit Iran te kopen of handel te drijven met het land. Nu moeten bijvoorbeeld staatsobligaties deels het verlies opvangen.

De Britse krant The Guardian schrijft dat Iran met de budgetwijziging ervan uitgaat dat het een half miljoen tot een miljoen olievaten per dag blijft verkopen. Analisten denken dat het land maximaal 400.000 vaten per dag kwijtraakt. Voor de sancties waren dat er nog 2,5 miljoen.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet Iran de prijs van olie verdriedubbelen om het verlies aan export op te vangen, omdat de verkoop in elkaar gezakt zou zijn. Momenteel schommelt de prijs per vat rond de 64 dollar. Dat zou minstens 194,6 dollar moeten worden.

Toen de Iraanse grootayatollah Ali Khamenei medio november zijn steun uitsprak voor hogere brandstofprijzen, leidde dat in heel het land tot grote protesten. Die eindigden vaak in geweld.