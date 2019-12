Frankrijk is van plan de Amerikaanse importheffingen die het land voor 2,7 miljard euro raken aan te vechten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zijn de acties van de Amerikaanse president Donald Trump buiten alle proporties.

Trump kwam met nieuwe importheffingen omdat de Europese Unie illegale staatssteun verleende aan vliegtuigbouwer Airbus. Voornamelijk de export van alcoholische dranken (3,6 miljard euro), gevolgd door vliegtuigen (3,5 miljard euro), voeding (1,4 miljard) en machines (0,5 miljard) worden geraakt.

De Fransen vangen de grootste klap van de heffingen op, maar ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden met respectievelijk 28 en 20 procent van de totale exportwaarde hard geraakt.

Frankrijk wordt vooral geraakt bij de export van Franse wijn en vliegtuigen, een heffing waarmee Trump al eerder dreigde toen hij zijn onvrede uitte over de 'digitaks' van de Fransen. De maatregelen van de Fransen raken Amerikaanse techreuzen Apple en Google, maar volgens Trump mag "alleen het thuisland (de VS, red.) hen regels opleggen. Eind augustus leek de kou uit de lucht.

Apple en Google moeten door de heffing voortaan 3 procent belasting betalen over wat ze in Frankrijk met onder meer reclame verdienen. Dat zou in 2020 uitkomen op zo'n 650 miljoen euro. Volgens Le Maire is de digitaks voor de Amerikaanse bedrijven "eerlijk" en raakt het de techgiganten uit Europa en China op eenzelfde manier.

Heffingen vanwege illegale subsidies aan Airbus

De Amerikaanse importheffingen op Europese producten werden begin oktober goedgekeurd door de WTO. De heffingen werden goedgekeurd nadat de WTO concludeerde dat de Europese Unie vliegtuigbouwer Airbus jarenlang had voorzien van illegale subsidies.

De beslissing maakte deels een eind aan de strijd die al vijftien jaar wordt gevoerd over steunprogramma's aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Laatstgenoemde werd gesubsidieerd door de Verenigde Staten. De WTO oordeelt begin 2020 hoe hoog de tarieven mogen zijn die de EU mag heffen als reactie op die illegale subsidies.