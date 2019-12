Airbnb was betrokken bij het opstellen van een wet die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd, waarin vakantieverhuur van woningen via platforms als Airbnb of Booking.com strenger wordt gereguleerd. Dat schrijft het NRC zaterdag op basis van eigen onderzoek, in samenwerking met het Europese onderzoekscollectief European Investigative Collaborations (EIC).

Maandag stuurde minister Stientje van Veldhoven (Wonen) een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, waarin onder meer staat dat gemeenten verhuurders voortaan kunnen verplichten om een registratienummer aan te vragen. Hiermee kunnen gemeenten meer zicht krijgen op de woningen die worden verhuurd en de personen die ze verhuren.

Wethouders van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht uitten dinsdag echter kritiek op de wet in het NRC. Ze lieten weten blij te zijn met de registratieplicht, maar vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. De wethouders menen dat er niet alleen verplichtingen voor verhuurders moeten zijn maar ook voor platforms waar de verhuurders hun woningen aan kunnen bieden.

Ook vonden de steden het onprettig dat de gemeenten de handhaving moeten uitvoeren, terwijl zij dit mogelijk niet aankunnen.

Het NRC verkreeg gesprekken en documenten met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en schrijft zaterdag dat Airbnb en kleinere huurplatforms als Booking.com zelf werden betrokken bij het maken van de wetten die hen moeten reguleren.

Zo werden de platforms uitgenodigd voor gesprekken in Den Haag, waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken streefde naar consensus tussen de platforms en de gemeenten.

Registratieplicht voor verhuurde woningen werd afgezwakt

Eén van de wensen van de gemeenten die het NRC beschrijft was een registratieplicht, waarbij iedereen die zijn huis op Airbnb wil verhuren zich bij de gemeente moet melden. De verhuurder zou dan een registratienummer krijgen, dat Airbnb in advertenties moest plaatsen.

In de uiteindelijke wetgeving moeten verhuurders inderdaad hun woningen registreren en als ze deze niet bij de advertentie melden krijgen ze een boete van maximaal 83.000 euro. De platforms hoeven zich echter niet hieraan te houden en mogen advertenties zonder registratienummers plaatsen.

In Amsterdam is de registratieplicht al ingevoerd, maar de gemeente heeft een kwart van de 21.000 huuradressen ontvangen. Wethouder Laurens Ives (wonen) zegt tegen het NRC dat hij nu de gegevens heeft van 'welwillende' verhuurders, terwijl hij juist de gegevens wil van 'onwelwillende verhuurders'.