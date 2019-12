De kerstboom is onverminderd populair. Consumenten halen de naaldboom steeds eerder in huis. De den moet ook groter zijn en meer en meer mensen schaffen een tweede, kleiner exemplaar aan. "Het is dat Sinterklaas nog bestaat, anders zouden we eind oktober al aan het verkopen zijn."

"De drukste tijd zit er voor mij alweer op", zegt Gerard Knol, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Kerstboomkwekers (VNK) en eigenaar van Knol Kerstbomen. Hij levert bomen aan groothandels en tuincentra. "Vorige week wilden zij de bomen al binnen hebben. Nu doe ik alleen nog wat nabestellingen."

Kerstbomentelers zien dat de 'echte' bomen populair blijven. "Het gaat super, echt geweldig", zegt leverancier Pieter Bisselink. "We hebben jaren geroepen dat de kunstboom op een gegeven moment de overhand zou krijgen, maar dat klopt echt van geen kant."

De VNK schat voor het derde jaar op rij een stijging van 9 procent van de verkoop van 'echte' kerstbomen. Niemand weet precies hoeveel dat er in totaal zijn - de telers houden hun verkoopcijfers liever voor zich - maar Knol schat dat er tegen de drie miljoen bomen zullen worden verkocht.

'Sinterklaas wordt verdrongen'

Knol wijt dat aan "een stukje milieubewustheid" bij de consument. "Als je geen 40 kilometer voor je boom rijdt, is een echte boom een bewustere keus dan een plastic kunstgeval."

Knol ziet dat mensen ook weer een grote boom in huis halen. "Ze hebben weer iets meer te besteden, het mag weer wat duurder." Sterker nog: "Een tweede boompje is in trek." Steeds meer mensen kopen volgens de kerstboomkweker een klein exemplaar voor in de keuken of op de gang. Zelf heeft Knol er vier in huis: één grote in de woonkamer, twee bij de voordeur en eentje op het kantoor-aan-huis.

De grootste verschuiving zit 'm in de kerstbomenpiek: die ligt nu een week eerder dan zes jaar geleden. Besselink: "Sinterklaas wordt een beetje verdrongen. Het is dat hij nog bestaat, anders denk ik dat we eind oktober al aan het verkopen zouden zijn."

Engelsen nóg eerder met boom dan Nederlanders

Die piek verschilt nogal per land. "We beginnen nu pas de eerste zendingen richting het Oostblok te sturen", zegt Remco van Dijk van Green Team, een grote Europese speler op de kerstbomenmarkt. "Het begint in Tsjechië, Roemenië en Rusland pas echt in de tweede week van december. Dat is al iets vroeger geworden, maar niet te vergelijken met de Engelsen, die er zelf nóg vroeger dan de Nederlanders bij zijn."

"Veel mensen denken: je zet 'm neer en dat is het. Wil je dat je boom met Kerst nog steeds mooi is, dan moet je er wel echt wat aandacht aan besteden", zegt Besselink. "Wij zagen zo laat mogelijk, want we willen een vers product", zegt Bisselink. Om naalduitval te voorkomen, moeten bomen met en zonder kluit genoeg water krijgen.

"Het beste bij een zaagboom is om een klein stukje schors onderaan de stam weg te halen en die in het water te zetten. Met de juiste behandeling kan je zelfs een ouderwetse Nordmann zo twee maanden laten staan", aldus Besselink.