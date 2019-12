Steeds minder bedrijven kiezen voor een kantoor in Amsterdam. Was de ingebruikname van hoofdstedelijke kantoorruimtes in 2017 nog 32 procent, dit jaar is dat gedaald tot 17 procent. De hoofdstad lijdt aan kantoorkrapte als gevolg van de populariteit. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield, waarover BNR eerder berichtte.

Bedrijven zoeken voornamelijk naar kantoorruimte met een goede bereikbaarheid zoals een treinstation in de buurt, een hoog voorzieningenniveau en een plek waarbij mensen graag in de buurt wonen, volgens Frank van der Sluys, hoofd market intelligence bij Cushman & Wakefield.

Door de krapte in zulke kwalitatieve kantoorruimte in Amsterdam zien bedrijven zich genoodzaakt uit te wijken naar de andere grote steden. Vooral Utrecht, Den Haag en Rotterdam vangen de afname in de hoofdstad op.

Van der Sluys: "We zagen Amsterdam vanaf de economische crisis enorm opkomen. Nu zit de echte groei op de A2-as van Amsterdam via Utrecht naar Eindhoven."

In totaal is er in Nederland 47 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Naar verwachting komt de totale ingebruikname van kantoorruimte in 2019 uit op 1,4 miljoen vierkante meter.