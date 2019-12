Op 16 januari gaat het nieuwe investeringsfonds van de Staat van start. Invest-NL staat onder leiding van Wouter Bos en heeft 2,5 miljard euro in kas. Dit bedrag moet gebruikt worden om vernieuwende projecten te financieren waar reguliere banken zich niet aan wagen. Dat maakt Bos vrijdag bekend op radiozender BNR.

Invest-NL is met name opgericht om projecten op het gebied van verduurzaming te financieren waarbij snel rendement niet direct vanzelfsprekend is. In de radio-uitzending zegt Bos dat de energietransitie, "bijvoorbeeld CO2-reductie", een prominente plek zal innemen in de strategie van het fonds.

Het staatsfonds wordt een zelfstandig bedrijf, waarvan het Rijk de enige aandeelhouder is.

Bos benadrukt dat Invest-NL wel rendement moet maken. Dat was ook een van de grootste kritiekpunten op het fonds, dat zich geen grote risico's met publiek geld kan veroorloven. 'We gaan niet de markt verdringen. We gaan niet lagere tarieven bieden zodat we banken en venture capitalists verdringen. We moeten de markt verruimen."

Het kabinet kondigde in 2017 al aan met een eigen fonds investeringen te willen aanjagen op vlakken waar kansen gemist worden. Het duurde nog tot november van dit jaar dat de Eerste Kamer ook akkoord ging met het Rijksinvesteringsfonds.

Het is nog onduidelijk wat er precies met het geld gaat gebeuren.