Facebook gaat in hoger beroep in de rechtszaak over nepadvertenties waarin de naam en beeltenis van John de Mol worden gebruikt, meldt het bedrijf vrijdag. Volgens het sociale medium leidt de uitspraak van vorige maand tot technische en juridische vragen die het bedrijf noodzaken om in beroep te gaan.

In november oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat Facebook nepadvertenties die gebruikmaken van de naam en afbeelding van John de Mol moet verwijderen. De rechtbank stelde het sociale medium een dwangsom van 1,1 miljoen euro in het vooruitzicht als Facebook de advertenties niet actief tegengaat.

Maar volgens Facebook kan het bedrijf niet voldoen aan alle eisen. "Zo moeten we bijvoorbeeld bij het filteren ook naar de 'landing pages' op andere websites kijken, terwijl deze niet onder onze controle staan", aldus Facebook. "Ook leidt onze monitorplicht tot allerlei wezenlijke juridische issues en technische uitdagingen."

Facebook benadrukt dat het bedrijf het wereldwijde probleem van nepadvertenties probeert aan te pakken. "Deze maand lanceren we ons meldformulier voor nepadvertenties in Nederland en dat gaat ons helpen bij het verbeteren van onze detectiemethoden."

John de Mol startte dit jaar een rechtszaak tegen Facebook om nepadvertenties met zijn naam en foto, maar ook de naam en beeltenis van andere ondernemers, tientallen acteurs en andere bekende mensen worden misbruikt door fraudeurs. Zo zijn bijvoorbeeld ook Sandra Bullock en Ellen DeGeneres een zaak gestart tegen zo'n honderd anonieme individuen.