De Britse investeerder CVC Capital Partners voert gesprekken met voetbalbond FIFA en de Spaanse voetbalclub Real Madrid over het investeren in nieuwe voetbaltoernooien. Dit meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van anonieme bronnen.

Met FIFA zou CVC praten over het kopen van de commerciële rechten voor het wereldkampioenschap voor clubteams, de Club World Cup. Hier moeten in de toekomst 24 teams aan meedoen in plaats van de zeven die nu meespelen.

Verder voeren CVC en andere investeerders naar verluidt gesprekken met Real Madrid, de rijkste club ter wereld, over het opzetten van een geheel nieuwe mondiale competitie.

CVC Capital Partners beheert een vermogen van ruim 80 miljard dollar (72 miljard euro) en is daarmee één van de grootste investeerders ter wereld. In Nederland is het bedrijf onder meer bekend als oud-eigenaar van salarisadministrateur Raet en supermarktketen C1000.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de investeringsmaatschappij geld steekt in een sport. Eerder investeerde CVC in Formule 1 en MotoGP. Onlangs kocht CVC een belang van 27 procent in de Britse rugbycompetitie.