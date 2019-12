Een deel van de Britse reizigers die bij het failliete Thomas Cook een reis had geboekt, heeft na zestig dagen nog geen vergoeding gekregen, meldt de BBC vrijdag.

Na het faillissement zei de toezichthouder dat iedereen tegen vrijdag 6 december een vergoeding zou krijgen, maar dit is maar bij twee derde van de gedupeerden gelukt.

De overige reizigers moeten meer informatie leveren aan de Civil Aviation Authority (CAA), de Britse toezichthouder voor de luchtvaart.

In totaal gaat het om 67.000 claims, waarvan twee derde voor dit weekend is vergoed. Opgeteld is er 160 miljoen Britse pond uitgekeerd door de CAA.

Thomas Cook sloot in het Verenigd Koninkrijk de deuren op 23 september. Iedereen die een pakket had gekocht bij Thomas Cook kon rekenen op een compensatie van de CAA. Op 7 oktober werd een loket geopend om claims in te dienen.