Oliebedrijf Saudi Aramco heeft donderdag 25,6 miljard dollar (bijna 23,1 miljard euro) opgehaald met zijn beursgang. Het gaat volgens Bloomberg om een nieuw record.

Saudi Aramco heeft de prijs van een aandeel vastgesteld op 32 rial (7,69 euro). Dit betekent dat de waarde van het gehele concern op zo'n 1,7 biljoen dollar ligt.

Het bedrijf is verantwoordelijk voor 10 procent van de wereldwijde olieproductie en is daarmee het grootste oliebedrijf ter wereld. Hoewel maar 1,5 procent van de aandelen naar de beurs is gebracht, werd van tevoren al verwacht dat de beursgang records zou breken.

Het vorige record stond op de naam van Alibaba. De Chinese e-commercegigant haalde vijf jaar geleden 25 miljard dollar op bij zijn introductie op de beurs.