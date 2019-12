Onderzoeksuitgaven van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs zijn vorig jaar naar een recordniveau van 16,7 miljard euro gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Nog niet eerder waren de uitgaven zo groot.

Toch zijn de onderzoeksuitgaven als percentage van de economie, de zogeheten R&D-intensiteit, licht gedaald. In 2018 kwam dit cijfer uit op 2,16 procent, 0,02 procentpunt lager dan in 2017, maar wel 0,01 procentpunt hoger dan in eerdere jaren.

Bedrijven gaven het meest uit aan research en development (R&D). Vergeleken met 2017 stegen de onderzoeksuitgaven met 576 miljoen euro naar 11,2 miljard euro. Onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs gaven 968 miljoen euro uit aan R&D.

Nederland zit iets boven het Europees gemiddelde als het gaat om de onderzoeksuitgaven als percentage van de economie. Zweden, Oostenrijk en België besteden een vergelijkbaar bedrag aan R&D, maar door een lager bbp is de R&D-intensiteit in deze landen groter.