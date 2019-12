De seizoensgroenten en bietengeitenkaasspread van Albert Heijn worden door de supermarktketen aangepast nadat deze producten door Foodwatch als misleidend werden aangemerkt. Zo bleken de groenten uit verre landen te komen en bestond het smeersel vooral uit roomkaas van koeienmelk.

Albert Heijn werd om deze redenen genomineerd voor het Gouden Windei: de jaarlijkse prijs van Foodwatch voor het meest misleidende voedselproduct. Deze prijs wordt in de week voor Kerst uitgereikt.

De supermarktketen erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan voor consumenten. Het bedrijf past daarom de labels van de spread aan en gebruikt voortaan alleen nog de aanduiding 'seizoensgroente' voor producten uit Nederland. "Het gaat dan om producten die in Nederland geproduceerd worden en op dat moment de beste smaak en kwaliteit hebben, zoals Nederlandse aardbeien of sperziebonen", aldus Albert Heijn.

Foodwatch heeft dit jaar verder onder meer Kellogg's Choco Pops-repen genomineerd, waarop gezondheidsclaims staan terwijl ze veel suiker bevatten. Ook Bongo-pindakaas, waarvan minder dan de helft uit pinda's bestaat, en Lipton Matcha-ijsthee, met 0,007 procent matcha, staan op de site. Consumenten kunnen nog stemmen.