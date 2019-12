ING heeft een akkoord bereikt met Italiaanse autoriteiten over een schikking in een witwasonderzoek, zeggen ingewijden donderdag tegen persbureau Reuters. De twee partijen zouden het eens zijn geworden over een schikking van 30 miljoen euro.

De schikking moet nog worden goedgekeurd door de Italiaanse rechter, maar de ingewijden zeggen dat de aanklagers al akkoord zijn.

ING wil zelf nog niet ingaan op de zaak. "We praten nog steeds met de Italiaanse autoriteiten over het onderzoek. Momenteel willen we er nog niet op reageren", schrijft de bank.

Het Italiaanse onderzoek begon in maart van dit jaar, nadat Milanese aanklagers door meerdere Europese landen, waaronder Duitsland, werden verzocht om onderzoek te doen naar honderden klanten bij de bank. ING mocht sindsdien geen nieuwe klanten aannemen.

Het is niet de eerste keer dat ING schikt in een witwaszaak. Vorig jaar schikte de bank voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. ING gaf toen toe dat het tekortschoot bij het voorkomen van witwassen.