Het aandeel van automaker Aston Martin is donderdag flink omhooggegaan na geruchten over een mogelijk bod van miljardair Lawrence Stroll. De eigenaar van het Formule 1-team Racing Point bereidt volgens het blad Autocar Magazine een bod voor waarmee hij een meerderheidsbelang in Aston Martin verkrijgt. Hierdoor schoot het aandeel van de automaker met 18,25 procent omhoog naar 5,95 Britse pond (ruim 7 euro).

Stroll, wiens zoon Lance Stroll Formule 1-coureur is, zou een vermogen van zo'n 2 miljard pond hebben. De miljardair verdiende dit vermogen door te investeren in bekende merken als Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Pierre Cardin. Daarnaast bezit hij een racecircuit in Canada en staat hij bekend om zijn uitgebreide autocollectie.

Het autoblad schrijft dat Stroll aan het hoofd staat van een groep investeerders die de noodlijdende Britse automaker willen overnemen. Aston Martin ging in oktober 2018 naar de beurs met een prijs van 19 pond per aandeel. Door tegenvallende resultaten van de automaker zwakte de koers eerder dit jaar af naar slechts 5 pond per aandeel.

Volgens Autocar Magazine wil het consortium onder leiding van Stroll gebruikmaken van de lage prijs per aandeel en slechter dan verwachte resultaten. Zo hopen de investeerders het bedrijf relatief goedkoop over te nemen om de waarde van het bedrijf in de komende jaren weer te verhogen.

Zowel Aston Martin als Stroll heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.