Talpa Network neemt het bedrijf achter TVGids.tv en Gids.tv over. Het bedrijf wordt daarmee eigenaar van de twee online platformen die respectievelijk 1,4 en 3 miljoen mensen per maand bereiken.

Op de websites en apps van de twee platformen is informatie te vinden over de programmering van de gangbaarste Nederlandse televisiezenders. Ook kunnen mensen op Gids.tv video's vinden over de "laatste ontwikkelingen in de media", schrijft Talpa.

Talpa neemt met de overname ook oprichter Stijn Veeger in dienst en neemt de redactie- en ontwikkelingsteams over. Talpa-CEO Peter de Mönnink wil de twee platformen verder laten groeien en ziet mogelijkheden "vanwege de promotiemogelijkheden voor lineaire en non-lineaire tv en de data die beschikbaar komen".

Veeger wordt bij Talpa onder meer verantwoordelijk voor TVGids.tv en Gids.tv en krijgt de titel Director Digital Business Development. Hij zal zich dus ook bezighouden met andere digitale ontwikkelingen binnen het mediabedrijf.