De bouwproductie blijft ondanks de stikstof- en PFAS-problematiek in 2020 groeien, voorspelt het ING Economisch Bureau. In 2019 groeit de bouwproductie naar verwachting zelfs met 5 procent, de hoogste groei van alle Nederlandse sectoren.

Volgend jaar is die groei waarschijnlijk wel minder groot. Een groei van 0,5 procent is de verwachting van de economen.

"De orderboeken zitten nog steeds goed vol met voor bijna tien maanden werk", schrijft ING. "In de woningbouw steeg de voorraad werk zelfs licht van 12,2 maanden in mei naar 12,4 maanden in augustus." In mei deed de Raad van State een belangrijke uitspraak over het stikstofbeleid.

De meevallende cijfers zijn volgens de onderzoekers te verklaren door een aanhoudende sterke binnenlandse vraag en innovatieve oplossingen. Ook overheidsmaatregelen en het naar voren halen van projecten hebben een positief effect.

De problemen met PFAS en stikstof zijn in de grond-, water- en wegenbouw wel groter, waardoor daar een krimp wordt verwacht. Daar is de daling in 2019 ook al ingezet.