De eurozone is in het derde kwartaal met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het kwartaal hiervoor, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. De cijfers komen overeen met eerdere schattingen van het statistiekbureau. Hiermee is de groei even groot als het vorige kwartaal.

In vergelijking met een jaar eerder groeide de economie van de eurozone met 1,2 procent. De Europese Unie als geheel groeide iets sterker: met een groei van 0,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal en 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De economische groei van het eurogebied werd vertraagd door tegenvallende resultaten in de internationale handel. Zo kromp de voorraad-verandering met 0,1 procent

Positief waren de consumentenbestedingen, die stegen in vergelijking met het tweede kwartaal met 0,3 procent. Ook werd de economie gestuwd door een groei van de overheidsuitgaven.

De grootste en derde economie van het eurogebied, Duitsland en Italië, groeiden minimaal met 0,1 procent. Ook in Frankrijk was er sprake van een kleine economische groei, met 0,2 procent. De Nederlandse economie groeide met 0,4 procent.

Verder had het statistiekbureau slecht nieuws over de retailsector van het eurogebied. Deze kromp in oktober met 0,6 procent, een grotere krimp dan analisten hadden voorspeld.