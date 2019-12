Hulpsinterklazen geven dit jaar per persoon ongeveer 77 euro uit aan cadeautjes voor Pakjesavond. Deze cadeaus worden steeds vaker online gekocht, schrijft het economisch bureau van ING donderdag op basis van 22.500 respondenten. ING benadrukt dat het hier niet om de gemiddelde Nederlander gaat, maar wel een representatieve groep.

De bedragen die aan Pakjesavond worden uitgegeven, lopen flink uiteen. Bij ruim een kwart van de ondervraagden blijven de uitgaven beperkt tot 20 euro. Aan de andere kant zeggen bijna drie op de tien meer dan 100 euro uit te geven aan cadeautjes.

Een groot deel hiervan wordt online besteld. Hoewel de meerderheid van de ondervraagden de cadeaus nog altijd vooral in fysieke winkels koopt, kopen steeds meer consumenten ze online. Zo zegt 23 procent van de respondenten veel of alle cadeaus online te kopen. Vorig jaar was dat aandeel nog 18 procent.

Uit het onderzoek van ING blijkt ook dat een groter deel van de ondervraagden alleen met Kerst aan cadeautjes doet (26 procent) dan alleen Sinterklaas met cadeaus viert (21 procent). Een op de vijf ondervraagden viert beide feesten met cadeaus.

Volgens ING wordt Kerst vieren met cadeautjes populairder ten opzichte van Sinterklaas, omdat het aantal gezinnen met kinderen afneemt.