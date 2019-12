Van alle steden ter wereld is parkeren op straat het duurst in Amsterdam, blijkt donderdag uit de jaarlijkse Global Parking Index van Parkopedia. Het is een van de weinige plaatsen ter wereld waar parkeren op straat duurder is dan in een parkeergarage. Utrecht staat op de vijfde plek in de lijst.

Parkopedia kijkt in het onderzoek naar de kosten van twee uur parkeren op straat. In Amsterdam betaal je daar gemiddeld 13,18 euro voor. Dat is 3 euro meer dan in de Britse hoofdstad Londen, die op de tweede plek in de lijst staat.



Parijs en Edinburgh staan op plek drie en vier. Met een prijs van 6,96 euro maakt Utrecht de top vijf compleet. Rotterdam staat op plek 23.



Als zowel naar parkeren in parkeergarages als op straat wordt gekeken, is New York de duurste stad om te parkeren. Daar geldt een gemiddeld tarief van 31,52 euro voor twee uur parkeren. Geen enkele Nederlandse stad staat in deze top vijf.

De hoge prijzen voor parkeren op straat en in parkeergarages zijn vooral in Australië en de Verenigde Staten te vinden. Acht van de tien duurste steden liggen in die twee landen. De twee andere steden zijn Londen en Tokio.