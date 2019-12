Consumentengoederen en -diensten waren in november 2,6 procent duurder vergeleken met een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Vliegtickets zijn in een jaar tijd iets goedkoper geworden. Vooral brandstof viel duurder uit ten opzichte van een jaar eerder.

De consument betaalde aan de pomp in november voor 1 liter Euro 95 gemiddeld 1,66 euro. In november van vorig jaar was de prijs nog 1,58 euro per liter.

In oktober lag de stijging van consumentenprijzen nog op 2,7 procent.