De omzet in de detailhandel stijgt volgend jaar naar verwachting met 3 procent, maar er zitten grote verschillen tussen de verschillende sectoren, schrijven economen van ING in een woensdag verschenen rapport over de detailhandel. Zo zullen supermarkten profiteren, maar wordt voor fysieke winkels die schoenen, kleding en elektronica verkopen geen groei verwacht.

'De winkelstraat' in het algemeen profiteert van de toenemende koopkracht en grote werkgelegenheid in Nederland. Maar vooral de woonwinkels, doe-het-zelfzaken en supermarkten zien hierdoor ook de omzet stijgen.

De woonwinkels lijden weliswaar een beetje onder een daling van het aantal verhuizingen, maar volgens ING betekent dit ook dat huizenbezitters en huurders hun huidige woning gaan opknappen en opnieuw inrichten.

De grootste problemen in de winkelstraat zijn te zien in de speelgoedbranche. Volgens ING zullen de verkopen komend jaar met 15 procent dalen door online concurrentie en de sluiting van winkels.

"Het positieve groeicijfer voor de totale detailhandel vertelt maar een deel van het verhaal. Doordat in veel branches de verschuiving naar online doorzet, is er sprake van verschillende snelheden", stelt ING-sectoreconoom Thijs Geijer.