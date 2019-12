Onder institutionele investeerders is genoeg interesse om te investeren in de beursgang van oliebedrijf Saudi Aramco. Het deel dat voor institutionele investeerders is gereserveerd, werd drie keer overschreven, zeggen financieel adviseurs voor de beursgang.

De adviseurs kregen voor omgerekend 48 miljard euro aan orders binnen van grote investeerders zoals pensioenfondsen.

De beursgang van staatsbedrijf Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld, belooft records te breken. Naar verluidt is Saudi Aramco net zoveel waard als bijvoorbeeld Apple en Google samen. De olieproducent is verantwoordelijk voor 10 procent van de wereldwijde olieproductie.

Het concern brengt maar een klein deel van het bedrijf naar de beurs, maar door de flinke omvang van Saudi Aramco levert dat alsnog tientallen miljarden euro's op.