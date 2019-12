Bedrijven die een vrouw tot de top toelaten, worden afgestraft door aandeelhouders, blijkt uit een onderzoek van managementopleiding INSEAD waar Trouw woensdag over schrijft.

Uit het onderzoek onder ruim zestienhonderd beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten in de periode van 1998 tot 2011 blijkt dat de waarde van een onderneming twee jaar na de benoeming van een topvrouw afneemt.

De waardedaling heeft niets te maken met de werkzaamheden van de vrouw of de prestaties van de onderneming zelf, staat in het onderzoek Women Don't Mean Business? Gender Penalty in Board Composition.

Hoewel de aanstelling van een topvrouw geen negatief effect op de prestaties van het bedrijf heeft, daalt een onderneming in dat geval toch in waarde. Voor elke vrouw die een plekje krijgt in een bestuur, daalt de waarde van een onderneming met zo'n 2,3 procent.

Deze waardedaling is nog groter als een bedrijf benadrukt een socialer beleid te zullen voeren. Als deze ondernemingen een vrouw aan het bestuur toevoegen, daalt de waarde volgens de onderzoekers met 6 procent. Deze waardedaling verdwijnt na twee jaar.