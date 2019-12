Nog nooit werd er in Nederland zoveel in vastgoed geïnvesteerd, schrijft vastgoedadviseur Colliers in een woensdag verschenen onderzoek. In totaal wordt er in 2019 ongeveer 8,5 miljard euro gestoken in Nederlands vastgoed. Een jaar eerder was dat 8 miljard euro.

Beleggers die het om het rendement te doen is, moeten niet naar de Randstad kijken, maar daarbuiten, schrijft Colliers. De hoogste rendementen, de huurinkomsten in verhouding tot de aanschafprijs, worden niet in Amsterdam en Utrecht behaald, maar in Venlo, Súdwest-Fryslân (onder meer Stavoren en Sneek), Emmen en Heerlen. In deze gemeenten liggen de te halen rendementen op zo'n 5,5 procent.

De huurinkomsten in verhouding tot de aankoopprijs liggen in deze regio’s bijna twee keer zo hoog als in Amsterdam. Wel is hier meer risico op leegstand en een lagere huurgroei, schrijft Colliers. Ook stijgen de woningprijzen minder hard dan in de hoofdstad.

In Haarlem is het risico voor vastgoedbeleggers het laagst, vanwege de toenemende vraag naar huurwoningen. Datzelfde geldt voor de regio's Haarlemmermeer en het Westland.

Vastgoedinvesteerders weten Amsterdam nog steeds te vinden, ondanks de oplopende huurprijzen en toenemende huurregelgeving. Beleggers betalen in de hoofdstad nog steeds het meest voor een woning, gevolgd door Utrecht en Amstelveen. In de eerste drie kwartalen van 2019 werd in Amsterdam in totaal 715 miljoen euro in woningen geïnvesteerd.