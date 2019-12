Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en vakbonden FNV en CNV zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de horeca, meldt de KHN dinsdag. De nieuwe arbeidsovereenkomst gaat op 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar.

In de nieuwe arbeidsovereenkomst is onder meer een loonsverhoging van 3 procent afgesproken. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse prestatieverhoging die afhankelijk is van beoordelingen wordt afgeschaft.

Daarnaast wordt een medewerker eerder als vakkracht behandeld, doordat een vakdiploma of ervaring bij een andere werkgever meetelt. Als vakkracht val je onder een andere salarisschaal. De cao maakt verder onderscheid tussen geen vakkracht, invalkrachten en seizoenskrachten.

De arbeidsovereenkomst geldt voor ruim 20.000 horecaondernemers met zo'n 255.000 medewerkers van de KHN, de grootste vertegenwoordiger van de horecabranche in Nederland.