De politie Midden-Nederland, de NVWA en het Functioneel Parket hebben dinsdag op zes locaties invallen gedaan vanwege een groot onderzoek naar de mogelijk illegale import van hout. Dit "foute hout", zoals de politie het noemt, komt uit Myanmar en wordt via Tsjechië naar Nederland gehaald.

Bij invallen in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland zijn naast grote hoeveelheden hout, ook administratie en gegevensdragers in beslag genomen. "We verdenken de betrokken bedrijven ervan dat ze moedwillig de regels omzeilen om toch dit hout binnen Nederland te verhandelen", schrijft rechercheur Arno Paas.

De import van het hout zonder de juiste certificering is door de Europese Unie verboden, omdat het mogelijk afkomstig is van illegale kap. Myanmar geeft geen informatie over de herkomst van het hout, waardoor niet is na te gaan of het hout legaal is gekapt. Import van hout uit dit land is dus verboden.

Het 'foute hout' is hoogwaardig teakhout. Dit kostbare hout wordt volgens de politie vooral gebruikt voor de betimmering van het dek van luxe jachten.