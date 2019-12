De Canadese winkelketen Hudson's Bay heeft een overnamebod van van ongeveer 2 miljard Canadese dollar (1,4 miljard euro) van investeringsmaatschappij Catalyst Capital Group naast zich neergelegd, laat het bedrijf dinsdag weten. De Nederlandse tak van de winkelketen zit al tijden in financiële problemen en vroeg vorige week uitstel van betaling aan.

Het bod van Catalyst werd afgewezen door Hudson's Bay, omdat dit niet beter is dan een eerder bod van een consortium onder leiding van de Richard Baker, de bestuursvoorzitter van Hudson's Bay. De groep-Baker deed een bod van 10,30 Canadese dollar per aandeel. Dat is ruim 7 procent lager dan het bod van Catalyst.

Het consortium wil Hudson's Bay van de beurs halen om achter de schermen orde op zaken te stellen. De winkelketen zag de opbrengsten van de fysieke winkels de afgelopen jaren teruglopen door de groeiende populariteit van online winkelen.

Dat de consument Hudson's Bay de laatste jaren minder weet te vinden, blijkt ook in Nederland. In de zomer werd bekend dat de winkelketen eind december in Nederland de deuren sluit. Door de financiële problemen vroeg de winkelketen vorige week uitstel van betaling aan, meestal een voorstadium van een faillissement.

De woordvoerder van het bedrijf liet dinsdag weten dat er nog geen nieuws is over een mogelijk faillissement van Hudson's Bay. Een faillissement van het bedrijf zou ertoe kunnen leiden dat de vestigingen mogelijk al voor eind december gesloten moeten worden.