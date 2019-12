Riot Games heeft dinsdag voor 10 miljoen dollar (ruim 9 miljoen euro) geschikt in een zaak over ongelijke betaling. Elke vrouw die na november 2014 bij het bedrijf in dienst kwam, krijgt geld van de Amerikaanse gamemaker, meldt de Los Angeles Times dinsdag.

Het is een van de grootste schikkingen die in Californië is getroffen in een genderdiscriminatiezaak.

In november 2018 stapten twee vrouwen naar de rechter, omdat ze bij de League of Legends-maker naar eigen zeggen regelmatig te maken kregen met seksuele intimidatie en discriminatie op basis van gender. Het beleid van Riot Games zou in strijd zijn met de wetgeving voor gelijke beloning die in Californië geldt.

De stap naar de rechter volgde op een kritisch stuk dat op gamewebsite Kotaku is verschenen. Daarin vertellen verschillende huidige en voormalige werknemers van Riot Games over de seksistische praktijken op de werkvloer. Er zou onder meer een lijst van knappe vrouwen onder managers rondgaan, vrouwen zouden in hun kruis gegrepen zijn en vrouwen met kritiek op de bedrijfscultuur zouden promoties mislopen.

Ongeveer duizend vrouwen kunnen aanspraak maken op een deel van het schikkingsbedrag. Hoeveel precies per persoon wordt uitgekeerd, hangt af van het arbeidscontract en de duur van het contract.

Riot Games is eigendom van de Chinese techgigant Tencent. Het bedrijf noemt de schikking een "belangrijke stap vooruit". "Dit toont onze toewijding om onze waarden na te leven en om van Riot een inclusieve omgeving te maken voor het beste talent in de branche."