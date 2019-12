De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen eigen deadline te hebben voor een handelsakkoord met China. Verder zegt hij dat het misschien wel beter is om te wachten tot na de nieuwe Amerikaanse verkiezingen in november 2020.

"Nee, ik heb geen deadline. Op een bepaalde manier denk ik dat het beter is om te wachten met China tot na de verkiezingen", zei Trump tegen journalisten voorafgaand aan een bespreking over de NAVO.

"Maar zij willen nu een deal sluiten", voegde hij toe. "En we zullen zien of de deal goed zal zijn. Het moet goed zijn", aldus de Amerikaanse president.

De laatste maanden worden optimistische uitspraken over een eventueel handelsakkoord tussen de VS en China afgewisseld met uitspraken die de verwachtingen temperen. Naar verluidt hebben de partijen al afspraken gemaakt over het eerste deel van een akkoord, maar een handtekening van beide kanten blijft uit.