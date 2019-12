Banken hebben dit jaar aangekondigd wereldwijd 73.400 banen te schrappen. In Europa verdwijnt het overgrote deel van deze arbeidsplaatsen (86 procent), heeft persbureau Bloomberg berekend. Financiële instellingen zouden last hebben van de negatieve renteniveaus en een vertraagde economische groei.

Deze dinsdag meldt de Italiaanse bank UniCredit achtduizend banen te schrappen om kosten te besparen. De ontslagronde wordt in de komende vier jaar uitgevoerd en moet ervoor zorgen dat 1 miljard euro wordt bespaard.

Vooral de Duitse bancaire sector heeft te maken met een zwakke omgeving. Deutsche Bank heeft aangekondigd tot en met 2022 maar liefst achttienduizend arbeidsplaatsen te schrappen.

Tegelijkertijd investeren banken ook in nieuwe banen. Zo meldde UniCredit de komende vier jaar 9,4 miljard euro te steken in IT.