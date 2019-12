Picnic hoeft zich niet aan de cao te houden die voor supermarktpersoneel geldt, heeft de rechter dinsdag geoordeeld. FNV klaagde het bedrijf aan omdat bezorgers en orderpickers niet onder deze cao werden geschaard, waardoor ze net iets meer dan het minimumloon betaald zouden krijgen.

De onlinesupermarkt mag van de rechter zo blijven handelen als het nu doet. FNV reageert teleurgesteld. "Voor ons is het zo duidelijk als wat: Picnic is een supermarkt. Het enige verschil met traditionele supermarkten is dat ze alleen bezorgen en geen fysieke winkels hebben", aldus FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha.

Met de rechtszaak wilde FNV aantonen dat Picnic wel degelijk een supermarkt is, en zich daarom moet houden aan de regels van die sector.

Picnic noemde de vraag om supermarktregelgeving eerder ouderwets. Zo moeten werknemers volgens de cao op bepaalde dagen dubbel betaald krijgen. Dat zou er volgens Picnic toe leiden dat er alleen vijftien- en zestienjarigen worden ingezet op die dagen, en dat er minder snel kan worden gekozen voor vast personeel.

Boufangacha stelt echter dat 90 procent van de mensen bij Picnic werkt als uitzendkracht. "Ongehoord voor een bedrijf waar elke dag werk is." Dit leidt tot veel onzekerheid, zegt hij.