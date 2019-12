De vier grootste Nederlandse steden uiten in NRC kritiek op de nieuwe plannen van minister Stientje van Veldhoven (Wonen) om de vakantieverhuur van woningen via platforms als Airbnb of Booking.com strenger te reguleren.

In het wetsvoorstel dat de minister maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat gemeenten verhuurders voortaan kunnen verplichten om een registratienummer aan te vragen. Daardoor kunnen gemeenten meer zicht krijgen op de woningen die worden verhuurd en de personen daarachter.

De wethouders van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht laten aan de krant weten tevreden te zijn met de komst van de registratieplicht, maar de maatregelen niet ver genoeg te vinden gaan. Volgens hen moeten er niet alleen voor de verhuurders verplichtingen komen, maar ook de platforms waarop de woningen worden aangeboden. Daarnaast vinden zij het teleurstellend dat de handhaving van de regels bij de gemeenten komt te liggen.

Volgens de nieuwe plannen kunnen gemeenten voortaan ook bepalen of een woonruimte een maximaal aantal nachten per jaar mag worden verhuurd en kunnen steden een meldplicht per verhuring instellen. Bij een overtreding van de regels kunnen huiseigenaren een boete van maximaal 83.000 euro krijgen.

De gemeenten moeten wel kunnen aantonen dat er een noodzaak is om de maatregelen in te zetten. De steden moeten kunnen beargumenteren dat de leefbaarheid in bepaalde wijken onder druk staat of dat er door vakantieverhuur een schaarste aan woonruimte is ontstaan.