De Verenigde Staten hebben gedreigd om over 2,4 miljard dollar (2,1 miljard euro) aan importproducten uit Frankrijk handelstarieven te heffen die kunnen oplopen tot 100 procent. De Amerikanen willen de handelstarieven heffen omdat de nieuwe belasting over digitale diensten die de Fransen hebben ingevoerd Amerikaanse techbedrijven zou schaden.

Onder meer champagne, make-up en handtassen zouden onder een heffing gaan vallen van 25 procent. Over kazen zou een heffing van maar liefst 100 procent worden geheven. Een datum waarop de tarieven zouden ingaan is niet bekendgemaakt.

Frankrijk wil 3 procent belasting gaan heffen over inkomsten uit digitale diensten door bedrijven die meer dan 25 miljoen euro verdienen in Frankrijk en meer dan 750 miljoen euro wereldwijd.

Volgens onderzoek van de Office of the United States Trade Representative (USTR) zou de Franse belasting niet aansluiten bij de internationale belastingregels en zou het Amerikaanse bedrijven onevenredig hard raken. Zo zouden Google, Facebook, Apple en Amazon te zwaar belast worden, aldus het overheidsorgaan.

Onderzoek naar digitaks in Oostenrijk, Italië en Turkije

Handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer stelt dat de Amerikaanse overheid nu bekijkt of een vergelijkbaar onderzoek naar belastingen op digitale diensten in Oostenrijk, Italië en Turkije ook nodig is.

"De USTR richt zich op het tegengaan van het groeiende protectionisme van EU-lidstaten, dat ten onrechte Amerikaanse bedrijven als doelwit kiest", aldus Lighthizer.

De Fransen benadrukken dat de digitaks niet specifiek gericht is op techbedrijven uit de VS, maar dat de belasting voor alle bedrijven uit de sector geldt. Franse minister van Financiën Bruno Le Maire noemt de tariefdreiging van de VS "onacceptabel". Volgens hem zal de Europese Unie snel met een tegenmaatregel komen.

In de EU is al langer een gesprek gaande over de invoering van een digitaks. Het liefst ziet Europa dat een belasting wordt ingevoerd over de 36 OESO-landen. Dit jaar werd besloten om een dergelijke gezamenlijke ingreep af te wachten. Mocht die niet van de grond komen, dan gaat de EU in 2020 weer verder met de invoering van een eigen taks.