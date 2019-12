De AEX-index is maandag flink lager gesloten door Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium en matige cijfers over de Amerikaanse industrie. De AEX sloot 1,7 procent lager en kwam uit op 587,12 punten, ruim onder de 600-puntengrens die twee weken geleden geslecht werd.

Investeerders reageerden negatief op Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium uit Brazilië en Argentinië. Hierdoor verloor staalconcern ArcelorMittal 1,6 procent.

Daarnaast waren er zorgen over de Amerikaanse industrie. Zo vielen cijfers over het aantal banen in de sector, de productie en het aantal bestellingen flink lager uit dan verwacht. Bij al de onderdelen was er sprake van een krimp.

Op Wall Street waren hierdoor ook rode cijfers te zien. Omstreeks 19.10 uur daalde de S&P 500 met 0,8 procent naar 3.115,62 punten. De Nasdaq-index daalde met 1,15 procent naar 8.564,57 punten.