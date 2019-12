Finland heeft een nieuw voorstel gedaan om de impasse rond de zevenjarenbegroting (2021-2027) van de Europese Unie te doorbreken, zegt de Finse minister van Europese Zaken Tytti Tuppurainen maandag tegen Financial Times (FT). De Finnen stellen voor om de omvang van de EU-begroting te vergoten naar 1,07 procent van het Europese bruto binnenlands product (bbp).

Het voorstel is een soort middenweg tussen het voorstel van de Europese Commissie (1,114 procent van het EU-bbp) en de huidige omvang van de begroting (1 procent).

In het voorstel van Finland wordt met name gesneden in het zogeheten Cohesiefonds. Dit fonds is in het leven geroepen om met name de economisch zwakkere regio's te ondersteunen. In het Finse voorstel wordt 12 procent minder in dit fonds gestoken dan in de huidige begroting. Ook het landbouwbudget wordt, als het aan Finland ligt, flink gekort. Dit budget is in de Finse plannen 13 procent kleiner dan in de huidige zevenjarenbegroting.

"Ons voorstel is het resultaat van voorzichtig overleg met andere landen", zegt Tuppurainen tegen FT. "We moeten onder meer klimaatverandering en migratie aanpakken. Dit kunnen we niet zonder een begroting die daarop is aangepast", aldus Tuppurainen.

Met 1,07 procent van het bbp blijft het Finse voorstel wel ver boven de omvang van de huidige begroting. Dit is tegen het zere been van noordelijke EU-landen als Nederland en Duitsland. Die zijn van mening dat de omvang van de Europese begroting niet moet toenemen, maar juist moet afnemen vanwege het vertrek van een grote speler: het Verenigd Koninkrijk. Deze lidstaten willen de begroting op 1 procent van het bbp houden.