Bol.com verkoopt decoratieproducten met daarop een opdruk van het voormalige vernietigingskamp Auschwitz, net als Amazon. In het geval van het Nederlandse bedrijf gaat het om verschillende fotocanvassen voor aan de muur.

Via de webwinkel zijn via een verkooppartner ruim 370 variaties van de muurdecoratie met variërende Auschwitz-opdruk te vinden. Inmiddels zijn de items na ophef op sociale media niet langer bestelbaar: bij elk product staat sinds maandagmiddag dat het 'niet leverbaar' is.

Maandagochtend kwam Amazon in opspraak vanwege de verkoop van kerstversiering met Auschwitz-foto's. Het Poolse staatsmuseum Auschwitz-Birkenau deelde op Twitter dat de kerstproducten via de webwinkel werden verkocht en noemde dit onder meer "schokkend en oneerbiedig". Het museum riep op tot verwijdering, waaraan Amazon gehoor gaf.

Het lijkt erop dat de aandacht voor het controversiële aanbod bij Amazon nu ook bij bol.com heeft gezorgd voor een kritischere houding. Bol.com heeft via Twitter laten weten dat de producten offline zijn gehaald, en bedankt de mensen die het aanbod aankaartten.