Ten opzichte van vier jaar geleden profiteren meer zelfstandig ondernemers van de economische hausse waar Nederland in zit. In een peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO zegt 53 procent van de zzp'ers dit jaar positief te zijn over de financiële situatie.

Vier jaar terug stond dit percentage nog op 43 procent. Ook zijn de ondernemers iets vaker tevreden over de hoogte van het inkomen en hebben ze meer vertrouwen in het behouden van opdrachten.

Meer zelfstandig ondernemers bouwen pensioen op door te sparen of te beleggen. In 2017 was dat 37 procent, in 2019 43 procent. Dit zijn vooral de ondernemers die tevreden zijn over de financiële situatie van hun bedrijf.

Ruim 80 procent van de ondernemers heeft een spaarpotje voor het pensioen. Zo hebben veel ondernemers al pensioen opgebouwd via werk in loondienst.

Nederland heeft 1,1 miljoen zzp'ers.