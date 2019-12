Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwt voor flink hogere kosten van elektriciteit voor 2022, die de betaalbaarheid in gevaar zouden brengen. Volgens netbeheerders stijgen de kosten voor hen met maar liefst 20 tot 25 procent, wat volgens VEH voor een nieuwe tegenvaller voor consumenten gaat zorgen.

"Door de jaarlijks verder oplopende kosten staat de lasten-neutrale verduurzaming, zoals genoemd in het Klimaatakkoord, nu al onder zware druk", waarschuwt VEH.

Netbeheerders moeten de komende jaren behoorlijk investeren om het elektranetwerk uit te breiden en het gasnetwerk te ontmantelen. De hoge kosten zouden volgens VEH ook na 2022 nog doorlopen.

Omdat landelijke netbeheerder TenneT onlangs een rechtszaak tegen de ACM won, mogen de kosten van investeringen worden doorberekend aan klanten.

TenneT voorziet tot 2029 een bedrag van minimaal 12 miljard euro voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, en regionale netbeheerders zoals Enexis en Liander zullen hier nog een schep bovenop doen.

Verhoging wordt mogelijk in stapjes ingevoerd

VEH verwacht dat het tarief dat huishoudens moeten betalen om aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet in 2022 met 60 euro zal stijgen. Mogelijk wordt die verhoging vanaf 2020 in stapjes ingevoerd.

Momenteel betaalt een huishouden nog tussen de 180 en 200 euro voor de aansluiting. Naast deze verhoging zouden er nog andere prijsstijgingen bij komen, verwacht VEH.

De hogere kosten komen bij de verhoging van de energiebelastingen op gas in de komende jaren. De problemen zijn volgens de vereniging echter "onvoldoende in beeld" bij politici. VEH roept daarom op tot duidelijkheid over de daadwerkelijke stijging van de kosten en de consequenties voor de betaalbaarheid voor consumenten.